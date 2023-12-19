В Германии осквернили могилу бывшего канцлера 

Злоумышленники осквернили надгробие бывшего канцлера Германии. ЧП произошло в преддверии его 105-го юбилея.

Пресс-служба полиции ФРГ проинформировала о том, что на кладбище в Гамбурге была осквернена могила бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. Это произошло в преддверии 105-летия со дня рождения политика.

«Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника пока не установлены. Также неизвестно, были ли у него сообщники»

– ТАСС

В полиции уточнили, что постамента был очищен от символа, кроме того, правоохранители сообщили о том, что по факту проводится расследование нацеленное на выявление лиц, совершивших противоправное деяние.