В Гяндже нарастят производство белорусских тракторов

Гянджинский автозавод планирует выпускать больше белорусских тракторов. Ожидается, что производство нарастят до 1 тыс единиц в год.
Гянджинский автозавод будет производить больше белорусских тракторов. Соответствующая договоренность была достигнута во время поездки в Азербайджан замглавы Минпрома Беларуси.
Ожидается, что на заводе начнут ежегодно производить тысячу тракторов МТЗ.
Год назад Гянджинский автозавод и Минский тракторный завод оформили соглашение на поставку 950 тракторокомплектов на сумму $15 млн. В МТЗ напомнили, что начали сотрудничать с заводом в Гяндже в 2007 году. С тех пор было собрано свыше 12 тыс тракторов.