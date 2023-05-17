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В Гяндже нарастят производство белорусских тракторов

В Гяндже нарастят производство белорусских тракторов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гянджинский автозавод планирует выпускать больше белорусских тракторов. Ожидается, что производство нарастят до 1 тыс единиц в год.

Гянджинский автозавод будет производить больше белорусских тракторов. Соответствующая договоренность была достигнута во время поездки в Азербайджан замглавы Минпрома Беларуси.

Ожидается, что на заводе начнут ежегодно производить тысячу тракторов МТЗ.

Год назад Гянджинский автозавод и Минский тракторный завод оформили соглашение на поставку 950 тракторокомплектов на сумму $15 млн. В МТЗ напомнили, что начали сотрудничать с заводом в Гяндже в 2007 году. С тех пор было собрано свыше 12 тыс тракторов.

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