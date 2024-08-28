Вестник Кавказа

В Гагре завершен ремонт платформы "Абаата"

Станция Абаата Гаграх
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Историческая железнодорожная станция "Абаата" в Гагре отремонтирована. Ее восстановление обошлось почти в 23 млн рублей.

В Абхазии завершились ремонтные работы на платформе "Абаата" в городе Гагра.

"Абаата", построенная в 1943 году и долгое время носившая название "Гагра-Курорт", обзавелась лавочками и урнами. В рамках ремонта платформы была уложена брусчатка, появились ливневки, произведены замена электропроводки и ремонт балюстрады. Кроме того, была расчищена территория вокруг старой платформы. Всего на ремонт ушло 22,8 млн рублей, информирует Абхазская железная дорога.

Напомним, в октябре в Абхазии ждут российский туристический поезд. Поезд «Рица» отправится из Москвы вечером 18 октября, в Абхазию он прибудет на два дня: 21 октября туристы проведут в Гагре, 22 октября - в Сухуме.

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