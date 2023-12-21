В Гааге прошел суд по разграблению Арменией ресурсов Азербайджана

Суд в Гааге провел заседание по вопросу незаконного использования Арменией энергоресурсов Азербайджана. Процесс начат после безуспешных переговоров по данному вопросу между Баку и Ереваном.

МИД Азербайджана сообщает, что Баку инициировал новый арбитражный процесс против Армении.

«12 января в штаб-квартире Постоянного арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджаном против Армении на основании Договора к Энергетической хартии»

– министерство

На судебном заседании от Азербайджана присутствовала делегация, которую возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов. Процесс связан с незаконной эксплуатацией Арменией азербайджанских энергоресурсов.

В ведомстве напомнили, что 27 февраля прошлого года Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении в связи с многочисленными нарушениями положений Договора к Энергетической хартии и принципов международного права, и потребовал компенсации. Было отмечено, что Армения отказавшись признать и уважать суверенные права Азербайджана на энергетические ресурсы в Карабахском регионе - международно признанной территории Азербайджана и находившемся почти 30 лет под оккупацией Армении, нарушила свои международные обязательства.

«В период оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к своим энергетическим ресурсам и возможности их развития, а также использовала эти ресурсы в целях извлечения прибыли. Азербайджан был лишен возможности использовать богатые водные и ветровые ресурсы, солнечную энергию в Карабахском регионе»

– МИД Азербайджана

После нескольких раундов дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией вопрос не нашел удовлетворительного решения, в связи с этим был начат арбитражный процесс.

«Решение по делу будет принимать арбитражный суд, состоящий из трех судей, назначенных с обеих сторон. Арбитражному суду адресован запрос принять окончательное решение о неисполнении Арменией своих юридических обязательств по Договору к Энергетической хартии и потребовать справедливой компенсации в соответствии с нормами международного права»

– МИД Азербайджана