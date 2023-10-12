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В Физули сегодня вернется еще 21 семья

В Физули сегодня вернется еще 21 семья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Освобожденный от армянской оккупации Физули ждет пополнение – в город сегодня возвращаются еще 88 бывших вынужденных переселенцев.

В восстановленный после армянской оккупации Физули сегодня переедут еще 88 человек – 21 семья вернется в свой родной город, это вынужденные переселенцы, которые проживали в жилом комплексе "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Сегодня очередная колонна с переселенцами выехала из Баку и направилась к новому месту жительства, сообщает Trend.

Жители Физули выразили признательность президенту страны Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим от оккупации их родные земли.

Семьи поселятся в заново отстроенных домах, а население города увеличится до 208 семей, или 749 человек.

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