Азербайджан вернет до 100 тыс человек на освобожденные территории

О реализации и перспективах программы «Большое возвращение» рассказал, обращаясь к участникам 27-го заседания Совета министров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Программа «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории входит в число наших национальных приоритетов. В рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение переселенцев в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш»
– Ильхам Алиев
Программа позволяет вернуться в родные места гражданам Азербайджана и их семьям, которые в годы оккупации были вынуждены покинуть свои дома. Азербайджан сегодня восстанавливает города и инфраструктуру, строит новые дома, больницы, дороги и обеспечивает возвращающимся переселенцам комфортные и безопасные условия.
«В предстоящие 3 года планируется вернуть в родные края до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивого расселения населения, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион»
– Ильхам Алиев
Он отметил, что восстановление в Карабахе и Восточном Зангезуре проводится в соответствии с концепцией «умный город» и «умное село», эти территории объявлены зонами «зеленой» энергии.
Крупномасштабные восстановительные работы стартовали в 2020 году после освобождения территорий, напомнил азербайджанский лидер. Помощь оказали братские республики Казахстан и Узбекистан, сказал Ильхам Алиев, выражая благодарность за строительство школы и центра творчества в Физули.
Кроме того, он рассказал о том, что на освобожденных территориях уже работают два новых аэропорта, ведется строительство третьего, он будет открыт в Лачине.