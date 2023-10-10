Азербайджан вернет до 100 тыс человек на освобожденные территории

Опубликовано: 16:56, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение азербайджанцев на освобожденные территории уже началось, в ближайшие три года в регион вернутся до 100 тыс человек. Карабах и Восточный Зангезур превращаются в высокоразвитый регион, сообщил Ильхам Алиев.

О реализации и перспективах программы «Большое возвращение» рассказал, обращаясь к участникам 27-го заседания Совета министров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Программа «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории входит в число наших национальных приоритетов. В рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение переселенцев в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш»

– Ильхам Алиев

Программа позволяет вернуться в родные места гражданам Азербайджана и их семьям, которые в годы оккупации были вынуждены покинуть свои дома. Азербайджан сегодня восстанавливает города и инфраструктуру, строит новые дома, больницы, дороги и обеспечивает возвращающимся переселенцам комфортные и безопасные условия.

«В предстоящие 3 года планируется вернуть в родные края до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивого расселения населения, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион»

– Ильхам Алиев

Он отметил, что восстановление в Карабахе и Восточном Зангезуре проводится в соответствии с концепцией «умный город» и «умное село», эти территории объявлены зонами «зеленой» энергии.

Крупномасштабные восстановительные работы стартовали в 2020 году после освобождения территорий, напомнил азербайджанский лидер. Помощь оказали братские республики Казахстан и Узбекистан, сказал Ильхам Алиев, выражая благодарность за строительство школы и центра творчества в Физули.

Кроме того, он рассказал о том, что на освобожденных территориях уже работают два новых аэропорта, ведется строительство третьего, он будет открыт в Лачине.