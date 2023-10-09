В Феодосии перезахоронили останки 45 солдат Великой Отечественной

Сегодня на городском кладбище в крымской Феодосии нашли последнее пристанище останки 45 красноармейцев, очищавших Крым от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в крымской Феодосии прошла процедура перезахоронения останков советских воинов, сражавшихся за Крым в годы Великой Отечественной войны – они упокоились в братской могиле рядом с боевыми товарищами.

Останки солдат обнаружили волонтеры поискового отряда "Ак-Монай", которые проводили под Феодосией военно-патриотическую акцию "Вахта памяти": всего были найдены 47 красноармейцев, но волонтерам удалось установить имена пятерых из них, и они нашли родственников двоих героев – их останки отправили на малую родину в Брянск и Воронеж, передает "АиФ-Крым".

Поиски солдат Великой Отечественной войны в Крыму продолжатся - администрация Феодосии уже выделила еще один участок земли под мемориальное захоронение.