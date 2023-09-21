В Евлахе запущен процесс реинтеграции армян Ханкенди

Опубликовано: 9:38, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В азербайджанском Евлахе стартовала встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Представители армянского меньшинства Карабаха сегодня утром прибыли в Евлах в сопровождении российского миротворческого контингента, сейчас в городе проходит их встреча с представителями азербайджанских властей

Ожидается, что проходящая встреча поставит точку в вопросе реинтеграции граждан, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в социально-экономическую среду Азербайджанской Республики на основе Конституции и законодательства АР.

Встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана уже началась, известно, что азербайджанскую делегацию возглавляет депутат Милли Меджлиса страны Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями азербайджанского региона, армянскую делегацию возглавляет Артур Арутюнян.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.