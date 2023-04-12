Опубликовано: 21:45, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арарат Мирзоян заявил о подготовке встречи с Джейхуном Байрамовым. Главы МИД двух стран должны были встретиться в Москве в декабре 2022 года, но армянская сторона не приехала на переговоры.

Готовится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, она состоится в ближайшее время, сообщил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

Напомним, руководители МИД России, Азербайджана и Армении должны были провести трехстороннюю встречу в Москве в декабре 2022 года. Однако армянская сторона отказалась приезжать в столицу России и переговоры прошли без участия представителя Еревана.

По словам Мирзояна, переговорный процесс между Азербайджаном и Армении не прерывался, поскольку Баку и Ереван продолжают поддерживать прямые и косвенные связи.

Министр добавил, что в настоящее время от партнеров-посредников поступают предложения о проведении подобных встреч, заключив, что они состоятся в ближайшее время.