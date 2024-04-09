В Дубае остановили регистрацию на все рейсы Emirates

Мощнейшие за 75 лет дожди в Дубае привели к сложностям в работе аэропорта. Авиакомпании отменяют и переносят рейсы, перевозчик Emirates не регистрирует пассажиров.

Дождь в Дубае закончился, однако последствия сказываются на работа транспорта. В аэропорту отменены и отложены десятки авиарейсов, о приостановке регистрации пассажиров до конца среды сообщает сегодня компания Emirates.

"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями"

– авиакомпания

Дубайский аэропорт сообщает сегодня о значительных сбоях в связи с аномальной погодой, рейсы задерживаются и перенаправляются. Многочисленные подтопления и перекрытия дорог в городе осложнили также возможности пассажиров - добрать до авиагавани или из нее в эти дни непросто.

Накануне в Дубае отменили 45 авиарейсов. О задержке и переносе рейсов из-за последствий ливней в Эмиратах информирует клиентов "Аэрофлот", перенесены рейсы Air Astana и других авиакомпаний на международных направлениях.

По оценкам национального метеоцентра ОАЭ, дожди во вторник стали самыми мощными за 75 лет, менее чем за сутки выпало 254,8 мм осадков.