В Дубае остановили регистрацию на все рейсы Emirates

Дождь в Дубае закончился, однако последствия сказываются на работа транспорта. В аэропорту отменены и отложены десятки авиарейсов, о приостановке регистрации пассажиров до конца среды сообщает сегодня компания Emirates.
"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями"
– авиакомпания
Дубайский аэропорт сообщает сегодня о значительных сбоях в связи с аномальной погодой, рейсы задерживаются и перенаправляются. Многочисленные подтопления и перекрытия дорог в городе осложнили также возможности пассажиров - добрать до авиагавани или из нее в эти дни непросто.
Накануне в Дубае отменили 45 авиарейсов. О задержке и переносе рейсов из-за последствий ливней в Эмиратах информирует клиентов "Аэрофлот", перенесены рейсы Air Astana и других авиакомпаний на международных направлениях.
По оценкам национального метеоцентра ОАЭ, дожди во вторник стали самыми мощными за 75 лет, менее чем за сутки выпало 254,8 мм осадков.