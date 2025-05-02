В ДТП в Абхазии пострадали россияне

В воскресенье вечером в Гагрском районе Абхазии случилась автоавария. В ДТП погиб один человек, среди пострадавших есть граждане России.

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне вечером в Абхазии, в одном из автомобилей находились россияне.

Столкновение автомобилей произошло из-за собаки. Гражданин Абхазии Дамир Хагба вывернул руль и выехал на встречку, чтобы не сбить животное. Из-за резкого маневра машину занесло, произошло столкновение с другим автомобилем, в котором ехали россияне Вячеслав и Надежда Щуренко. После столкновения автомобиль Хагба перевернулся на третье транспортное средство, рассказали в ГАИ Абхазии.

В результате аварии гражданин Абхазии скончался в реанимационном отделении больницы, двое россиян получили травмы, еще один водитель не пострадал в аварии.