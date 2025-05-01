Границу России и Абхазии пересекли 13 млн человек

Российско-абхазскую в минувшем году пересекли (как в направлении России, так и в направлении Абхазии) 13 млн человек, сообщил глава Погрануправления абхазской Службы госбезопасности Рустам Латипов.
По его словам, КПП "Псоу" пропустил через себя 2,8 млн машин, подавляющее большинство которых – легковушки (2,5 млн). Латипов уточнил, что граница России и Абхазии переживает серьезнейшие нагрузки, которые наиболее масштабны летом. В самые сложные моменты пункт пропускает автомобилей в 6 раз больше нормы.
"Поэтому всем нашим гражданам и гостям республики, конечно же, надо быть готовыми к тому, что, возможно, будут очереди, возможно, будут некоторые сложности"
– Латипов
Но он заверил, что власти Абхазии делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.