Вестник Кавказа

Границу России и Абхазии пересекли 13 млн человек

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Из России в Абхазию и из Абхазии в Россию за прошлый год попали 13 млн человек, рассказали в пограничной службе Абхазии. КПП "Псоу" выдержал колоссальные нагрузки.

Российско-абхазскую в минувшем году пересекли (как в направлении России, так и в направлении Абхазии) 13 млн человек, сообщил глава Погрануправления абхазской Службы госбезопасности Рустам Латипов.

По его словам, КПП "Псоу" пропустил через себя 2,8 млн машин, подавляющее большинство которых – легковушки (2,5 млн). Латипов уточнил, что граница России и Абхазии переживает серьезнейшие нагрузки, которые наиболее масштабны летом. В самые сложные моменты пункт пропускает автомобилей в 6 раз больше нормы.

"Поэтому всем нашим гражданам и гостям республики, конечно же, надо быть готовыми к тому, что, возможно, будут очереди, возможно, будут некоторые сложности"

– Латипов

Но он заверил, что власти Абхазии делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.

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