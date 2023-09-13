В ДГТУ будут испытывать технику "Ростсельмаша"

Опубликовано: 14:23, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ООО "КЗ"Ростсельмаш"

Крупнейший российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники – ростовская группа компаний "Ростсельмаш", в которую входят 13 компаний, планирует создать на территории ДГТУ площадку для проверки выпускаемой продукции.

Уже в декабре нынешнего 2023 года на территории Донского государственного технического университета (ДГТУ) в западном микрорайоне Ростова-на-Дону заработает испытательный бокс Института перспективного машиностроения (ИПМ) "Ростсельмаш", который будет тестировать узлы новой сельхоз- и спецтехники, рассказал директор ИПМ Владислав Пигенко.

"Уже закуплено специальное оборудование, имитирующее естественное воздействие окружающей среды. В испытательных боксах… будут проверять узлы, агрегаты, системы комбайнов и тракторов, проводить комплексные испытания для определения мощности, крутящего момента, КПД передачи, температурных показателей, алгоритмов режимов работы трансмиссий, ресурса систем агрегатов сельхозмашин, в том числе автоматизированных"

- Владислав Пигенко

В главном корпусе ДГТУ 1 сентября заработал лабораторный учебно-научный комплекс, который обеспечивает масштабный спектр лабораторных исследований стратегического проекта "Агроматика", передает "Интерфакс".

В нем уже работают лаборатория индустриальной аквакультуры и криоконсервации, лаборатория пищевых технологий и кормопроизводства, Центр Агробиотехнологии и другие исследовательские центры, рассказал декан агропромышленного факультета Дмитрий Рудой.