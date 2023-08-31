В Дербенте обнаружено взрывоопасное вещество

Опубликовано: 14:59, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Склад с аммиачной селитрой был обнаружен в Дербентском районе. По факту ведется разбирательство.

Дагестанские правоохранители обнаружили в селе, находящемся в Дербентском районе чуть менее четырех тонн аммиачной селитры. Установлено, что взрывоопасное вещество хранилось незаконно.

"В рамках межведомственных мероприятий правоохранителями выявлен факт хранения 76 мешков аммиачной селитры класса "Б", общим весом 3,8 тонны на складе в селе Аглоби Дербентского района"

– пресс-служба МВД республики

В ведомстве пояснили, что по факту продолжается разбирательство.

Напомним, что рейды, направленные на выявление незаконных или несоответствующих нормам хранения партий аммиачной селитры, начали проводиться в Дагестане после трагедии 14 августа, когда в результате взрыва на АЗС погибло 35 и пострадало более 80 человек. Взрыв был столь разрушительным из-за того, что неподалеку от АЗС находился с клад аммиачной селитры.