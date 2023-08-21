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На двух АЗС нашли склады с аммиачной селитрой в Дагестане

На двух АЗС нашли склады с аммиачной селитрой в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане продолжаются проверки АЗС на наличие в близлежащих складах селитры. Рейд начались после взрыва 15 августа, в результате которого погибли 35 человек.

В администрации Бабаюрта проинформировали о том, что местные правоохранители нашли склад с 12 тоннами аммиачной селитры неподалеку от двух автозаправочных станций города.

"В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры в непосредственной близости к 2 автозаправочным станциям. С этой оперативной информации, полученной от МВД по Республике Дагестан, начал еженедельное совещание [глава региона] Сергей Меликов"

– пресс-службе главы региона

Отметим, что правоохранители республики начали проверки после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, где на складе сначала загорелась, а потом взорвалась селитра.  

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