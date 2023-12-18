В дагестанском Буйнакске бушуют грипп и ОРВИ

Роспотребнадзор ввел карантин в двух школах Буйнакского района Дагестана – причиной такого решения стали грипп и ОРВИ, которыми болеет множество учеников.

В Дагестане активизировались простудные заболевания – больше других страдают маленькие жители Буйнакского района республики, сообщили сегодня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе"

- Роспотребнадзор по Дагестану

Только за вторую неделю января медучреждения региона зарегистрировали 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, это на 11% больше, чем неделей ранее. Больше других страдают маленькие пациенты, отмечают в надзорном ведомстве, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что тревожная ситуация с сезонными инфекционными простудными заболеваниями спровоцировала введение масочного режима в больницах и поликлиниках Краснодарского края – медики отмечают рост числа жителей, заболевших гриппом и ОРВИ.