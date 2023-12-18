В дагестанском Буйнакске бушуют грипп и ОРВИ

В Дагестане активизировались простудные заболевания – больше других страдают маленькие жители Буйнакского района республики, сообщили сегодня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе"
- Роспотребнадзор по Дагестану
Только за вторую неделю января медучреждения региона зарегистрировали 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, это на 11% больше, чем неделей ранее. Больше других страдают маленькие пациенты, отмечают в надзорном ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что тревожная ситуация с сезонными инфекционными простудными заболеваниями спровоцировала введение масочного режима в больницах и поликлиниках Краснодарского края – медики отмечают рост числа жителей, заболевших гриппом и ОРВИ.