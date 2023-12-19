Медучреждения Кубани вводят масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

Рост числа случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса вынудил медучреждения Краснодарского края ввести в них масочный режим.

Тревожная ситуация с сезонными инфекционными простудными заболеваниями спровоцировала введение масочного режима в больницах и поликлиниках Краснодарского края – медики отмечают рост числа жителей, заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Маски становятся обязательными не только для пациентов, но и для врачей всех больниц и поликлиник, поскольку именно на зимний период приходится пик заболеваемости гриппом, рассказала первый заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская, передает "АиФ-Юг".

На Кубани прошла массовая вакцинация от гриппа – всего привились больше 3,1 млн человек, однако это далеко не все население края. Тем, кто по каким-либо причинам не успел защититься от болезни, предлагают сделать прививку в своей поликлинике по месту жительства.

Напомним, за минувшую неделю в Краснодарском крае также выявили 1139 случаев новых пациентов с коронавирусом, причем 169 из них - дети.