Новый год россияне встретят без масок

Несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, власти не планируют вводить масочный режим или какие-либо другие ограничения на новогодние праздники. Подробнее об эпидситуации в РФ рассказали в Роспотребнадзоре.

Обязательное ношение масок в России не планируется вводить на время новогодних каникул, рассказали в Роспотребнадзоре.

В то же время, в ведомстве предупредили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ на прошедшей неделе выросла почти на 7% по сравнению с неделей ранее.

"В 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские"

– Роспотребнадзор

Глава ведомства призвала соблюдать простейшие меры профилактики. Это:

мытье рук;

использование антисептиков и масок;

обработка мобильных телефонов и других гаджетов.