В Дагестане задержан подозреваемый в двойном убийстве

Дагестанские полицейские сегодня оперативно задержали человека, который предположительно стрелял в адвоката Осипова и его подзащитного возле здания суда в Ногайском районе Дагестана, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Дагестанские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей в селе Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, совершенное общеопасным способом по мотивам кровной мести и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемый задержан"

– СУ СК России по Дагестану

Двойное убийство произошло в дагестанском в селе Терекли-Мектеб после того, как Ногайский районный суд огласил приговор обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности погиб человек. При выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку в районе 13 часов дня потерпевший по делу открыл по ним стрельбу из пистолета, выпустив не менее восьми пуль. От полученных ранений осужденный и его защитник скончались, еще один раненый находится в больнице.

Подозреваемый задержан, по уголовному делу сейчас ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, - добавили в СУ СК России по Дагестану.