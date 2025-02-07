Вестник Кавказа

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в аварии с участием пассажирского микроавтобуса погибли людей. СК возбудил уголовное дело.

СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по факту крупного дорожного происшествия, в котором погибли и пострадали люди. 

Как сообщили в СК, ДТП произошло вчера на трассе возле села Львовское Бабаюртовского района. Здесь столкнулись легковушка и микроавтобус с пассажирами. 

Авария привела к большому количеству жертв и пострадавших: 4 погибли, 11 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей.  

Следователи устанавливают обстоятельства страшной аварии.

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