В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП

В Дагестане в аварии с участием пассажирского микроавтобуса погибли людей. СК возбудил уголовное дело.

СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по факту крупного дорожного происшествия, в котором погибли и пострадали люди.

Как сообщили в СК, ДТП произошло вчера на трассе возле села Львовское Бабаюртовского района. Здесь столкнулись легковушка и микроавтобус с пассажирами.

Авария привела к большому количеству жертв и пострадавших: 4 погибли, 11 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей.

Следователи устанавливают обстоятельства страшной аварии.