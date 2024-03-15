В Дагестане умирают все реже

Согласно статистике, в Дагестане за 2023 год, в сравнении с 2022 годом, резко упали показатели смертности – на 13,5%. Это связано с реализацией национального проекта «Здравоохранение».

Дагестан, один из крупнейших и самых многонациональных регионов России, смог добиться исторически низкого показателя смертности к концу 2023 года. Согласно статистике, уровень смертности снизился до 4,5 случаев на тысячу человек, что является абсолютным минимумом для региона. Этот значительный успех был достигнут благодаря активной реализации национального проекта «Здравоохранение», который стал ключевым фактором в улучшении медицинской помощи и общего состояния здоровья жителей региона.

«По итогам прошлого года показатель общей смертности в Республике Дагестан снизился на 13,5% по сравнению с 2022 годом. Таких результатов добились, в том числе в рамках реализации национальных проектов „Здравоохранение“ и „Демография“, это абсолютный минимум за всю историю региона. В Дагестане развернута широкая сеть сосудистых центров»

– министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Национальный проект "Здравоохранение" : главные мероприятия

По словам главы ведомства, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане были проведены разнообразные мероприятия, направленные на совершенствование медицинской инфраструктуры, повышение доступности качественной медицинской помощи, а также на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Развитие сети медицинских учреждений, закупка современного оборудования, повышение квалификации медицинских работников - все эти шаги способствовали улучшению общественного здоровья и снижению смертности среди населения.

Планы на будущее: устойчивое развитие здравоохранения

Несмотря на значительные успехи, власти Дагестана не намерены останавливаться на достигнутом. Планируется дальнейшее совершенствование системы здравоохранения, внедрение новых технологий и методов лечения, развитие телемедицины и цифровизации медицинских услуг.