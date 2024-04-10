В Дагестане стартовал туристический сезон

Горным забегом стартовал туристический сезон в Дагестане. Участниками спортивного события стали более 2600 человек со всей России.

В Дагестане открылся туристический сезон. Официальное открытие туристического сезона прошло в необычной форме – горным забегом, который собрал 2 600 участников.

«В этом году в забеге принимают участие рекордное количество — 2 600 человек из разных регионов России, есть даже делегация с Дальнего Востока»

– директор забега «Тинькофф Dagestan Wild Trail» Антон Жилин.

Финиш забега был организован в поселке Шамилькала, где был организован городок. Здесь проходили лекции и мастер-классы.

Горный забег в Дагестане стал ярким стартом туристического сезона, привлекая тысячи людей со всей страны. Это не только способ познакомиться с уникальной природой и культурой региона, но и возможность преодолеть себя, почувствовать мощь гор и зарядиться энергией для новых свершений. Такие мероприятия не только способствуют развитию туризма, но и объединяют людей в поиске приключений и новых эмоций.