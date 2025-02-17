Вестник Кавказа

В Дагестане школьник стал фигурантом уголовного дела за удар ножом

В Дагестане школьник стал фигурантом уголовного дела за удар ножом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конфликт между школьниками в Дагестане закончился применением холодного оружия одной из сторон. Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который применил нож в ходе конфликта с одноклассником, передает пресс-служба управления СК РФ по региону. 

Сообщается, что инцидент произошел в одном из сел Каякентского района. Учащийся девятого класса ударил ножом одноклассника в ответ на пощечину. Пострадавший был доставлен в больницу, врачи констатировали, что рана могла представлять угрозу для жизни. 

Следствие отмечает, что мотивом к преступным действиям стала личная неприязнь.

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