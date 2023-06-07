В Дагестане продолжаются аварийные отключения света

Опубликовано: 14:05, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода прибавила работы электрикам и дорожникам в Дагестане. Сейчас без света в республике остаются 19 населенных пунктов, также от мира отрезаны два горных селения.

19 населенных пунктов Дагестана остались без электричества из-за аварийных отключений в результате непогоды. Кроме того, после ливней было перекрыто движение автомобилей в двух горных селений региона.

«Аварийные отключения энергоснабжения в 19 населенных пунктах 3 муниципальных районов»

– ГУ МЧС России по Дагестану

В ведомстве уточнили, что по последним данным без света остались жители Акушинского, Тляратинского и Шамильского районов, а в Гумбетовском районе закрыта дорога местного значения Мехельта-Ичичали. В Тляратинском районе также перекрыто движение по трассе Тлярата –Камилух.

На местах ведутся восстановительные работы.