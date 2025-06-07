В Дагестане привлекли 63 млрд рублей инвестиций на развитие туризма

Масштабный проект "Каспийского кластера" позволил Дагестану привлечь несколько десятков миллиардов инвестиций. В республике возведут новые отели и благоустроят туристические зоны.

В Дагестане к июню этого года заключили ряд соглашений, которые принесли казне республики около 63 млрд инвестиций. Средства удалось привлечь в рамках проекта "Каспийского прибрежного кластера", сообщил глава Минтуризма республики Эмин Мерданов.

Проект кластера призван значительно продвинуть туристическую отрасль в регионе. В ряде районов Дагестана к 2027 году откроются почти три десятка отелей и гостиниц, которые смогут принять свыше 13 тыс путешественников.

В Минтуризме республики также ждут роста турпотока в этом году. Дагестан намерен принять порядка 2 млн туристов в течение года, превзойдя результаты прошлого года на 11%.