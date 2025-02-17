Вестник Кавказа

В Дагестане отремонтировали участок дороги Манас-Первомайское

Дорога в горах
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Обновленный участок трассы Манас-Первомайское открыли в Дагестане. Отремонтировано порядка 10 км дороги.

В Дагестане завершились ремонтные работы на трассе "Манас – Сергокала – Первомайское", поведали в республиканском минтрансе. 

Сообщается, что рабочие обновили около 10 км дорожного полотна. Модернизация трассы позволила улучшить доступность ряда горных районов республики, а также наладить связь между  Карабудахкентским, Сергокалинским и Левашинским районами.  

Подчеркивается, что транспортная артерия играет важное значение в экономика региона и в решении социальных задач.

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