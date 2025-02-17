В Дагестане отремонтировали участок дороги Манас-Первомайское

Обновленный участок трассы Манас-Первомайское открыли в Дагестане. Отремонтировано порядка 10 км дороги.

В Дагестане завершились ремонтные работы на трассе "Манас – Сергокала – Первомайское", поведали в республиканском минтрансе.

Сообщается, что рабочие обновили около 10 км дорожного полотна. Модернизация трассы позволила улучшить доступность ряда горных районов республики, а также наладить связь между Карабудахкентским, Сергокалинским и Левашинским районами.

Подчеркивается, что транспортная артерия играет важное значение в экономика региона и в решении социальных задач.