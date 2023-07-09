В Дагестане отпраздновали День семьи, любви и верности на ногах

Опубликовано: 19:57, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане прошел большой семейный поход в рамках программы по развитию пешеходного туризма. В походе, начавшемся в селе Кубачи, участвовали 20 семейств.

Как рассказали сегодня в Минмолодежи Дагестана, в День семьи, любви и верности в республике был организован большой семейный поход. Он стал одним из проектов республиканской программы по развитию пешеходного туризма.

В походе участвовали 20 семейств и свыше двух сотен человек общим счетом. Их путь стартовал в селе Кубачи, где участников события провели экскурсией по местной сторожевой башне.

В ведомстве уточнили, что ушедшим в поход были предложены спортивные и досуговые мероприятия, в том числе дегустация блюд дагестанской кухни и танцы.

Семейный поход провели Минмолодежи и Минтуризма Дагестана вместе с чиновниками Дахадаевского района.