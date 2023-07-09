В Дагестане отпраздновали День семьи, любви и верности на ногах

В Дагестане прошел большой семейный поход в рамках программы по развитию пешеходного туризма. В походе, начавшемся в селе Кубачи, участвовали 20 семейств.
Как рассказали сегодня в Минмолодежи Дагестана, в День семьи, любви и верности в республике был организован большой семейный поход. Он стал одним из проектов республиканской программы по развитию пешеходного туризма.
В походе участвовали 20 семейств и свыше двух сотен человек общим счетом. Их путь стартовал в селе Кубачи, где участников события провели экскурсией по местной сторожевой башне.
В ведомстве уточнили, что ушедшим в поход были предложены спортивные и досуговые мероприятия, в том числе дегустация блюд дагестанской кухни и танцы.
Семейный поход провели Минмолодежи и Минтуризма Дагестана вместе с чиновниками Дахадаевского района.