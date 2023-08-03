В Дагестане отгремел фестиваль "Андийская бурка"

Опубликовано: 4:34, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль "Андийская бурка" состоялся в Ботлихском районе Дагестана. В мероприятии участвовали мастера Дагестана и Чеченской Республики.

На территории Дагестана состоялся VI фестиваль фольклора и традиционной культуры "Андийская бурка", сообщает телеканал РГВК "Дагестан".

Мероприятие проводилось на берегу озера Казеной-Ам, которое разделяет Ботлихских район Дагестана и Веденский район Чеченской Республики.

Отмечается, что фестиваль собрал вокруг себя фольклорные коллективы обеих кавказских республик, а также фермерские хозяйства Чечни и Дагестана.

Кроме того, гостям продемонстрировали мастер-класс по изготовлению горской одежды.