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В Дагестане отгремел фестиваль "Андийская бурка"

В Дагестане отгремел фестиваль &quot;Андийская бурка&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль "Андийская бурка" состоялся в Ботлихском районе Дагестана. В мероприятии участвовали мастера Дагестана и Чеченской Республики.

На территории Дагестана состоялся VI фестиваль фольклора и традиционной культуры "Андийская бурка", сообщает телеканал РГВК "Дагестан".

Мероприятие проводилось на берегу озера Казеной-Ам, которое разделяет Ботлихских район Дагестана и Веденский район Чеченской Республики.

Отмечается, что фестиваль собрал вокруг себя фольклорные коллективы обеих кавказских республик, а также фермерские хозяйства Чечни и Дагестана.

Кроме того, гостям продемонстрировали мастер-класс по изготовлению горской одежды.

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