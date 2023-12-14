В Дагестане будут внимательно следить за нарушителями ПДД

В 2024 году в Дагестане установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их передадут в собственность властей республики.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов сообщил, что в следующем году в республике развесят 200 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По его словам, установкой комплексов "Азимут 4" будет заниматься компания "Урбантех". Они будут установлены в первой половине 2024 года. Затем их передадут под собственность республиканским властям.

При этом "Урбантех" будет заниматься сервисным обслуживанием и технической эксплуатацией оборудования за свой счет.

Отмечается, что новые комплексы появятся на 57 участках муниципальных и 31 участках региональных дорог. Кроме того, на федеральных трассах установят 112 устройств.