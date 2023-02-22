Вестник Кавказа

Трагедия в Дагестане: насмерть угорели трое

Трагедия в Дагестане: насмерть угорели трое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жизни трех человек прервались после отравления угарным газом в Дагестане. Среди потерпевших – глава села.

Глава дагестанского села Кавкамахи скончался в результате отравления угарном газом, также стало известно о гибели еще двух человек. 

«В селе Кавкамахи Акушинского района трое человек, в том числе глава населенного пункта, скончались предварительно после отравления угарным газом»

– пресс-служба районной администрации

Специалистами уже была названа предварительная причина трагедии – поломка вентиляционной системы печи. По факту продолжаются проверки.

К сожалению, подобные случаи в Дагестане не редкость. Так, в сентябре в кафе в результате отравления угарным газом пострадали более десяти человек, в числе которых – дети.

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