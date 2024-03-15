Вестник Кавказа

В Чечне увековечили важные для истории ислама села

В Чечне увековечили важные для истории ислама села
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Села чеченские Илсхан-Юрт и Гелдаган стали обладателями статуса «исторических поселений».  Это связано с тем, что данные населенные пункты имеют большое значение для культуры и истории республики.

Уникальные для чеченской истории и культуры села Илсхан-Юрт и Гелдаган получили статус «исторических поселений». Прежде всего, это связано с сохранением архитектурных объектов и уточнение границ населенных пунктов.

"Включить село Илсхан-Юрт и село Гелдаган Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Чеченской Республики"

– глава правительства региона Муслим Хучиев

Он отметил, что село Илсхан-Юрт известно как место, где жил и проповедовал один из выдающихся чеченских религиозных лидеров. Сюда съезжались верующие,  чтобы слушать его наставления, обсуждать важные вопросы и обретать духовное развитие. Илсхан-Юрт стал символом духовности и мудрости, пронизывающим всю общину.

Другое знаменитое село – Гелдаган, является местом, где происходили религиозные обряды и церемонии. Здесь паломники вместе молились о благословении.

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