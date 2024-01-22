Вестник Кавказа

ДУМ примирил кровников из Чечни и Дагестана

ДУМ примирил кровников из Чечни и Дагестана
© Фото: скриншот с видео ДУМ Чечни
Жители чеченского села Майртуп Курчалоевского района, чей родственник погиб во время конфликта с участником смертельной ссоры из дагестанского Хасавюрта, не будут заниматься кровной местью, заверили в ДУМ Чечни.

Члены двух враждующих семей из Чечни и Дагестана пообещали не мстить друг другу, а пошли на примирение, сообщает Telegram-канал Духовного управления мусульман Чечни.

Конфликт, который произошел четыре года назад, завершен – тогда от рук жителя дагестанского города Хасавюрт погиб мужчина из села Майртуп Курчалоевского района Чечни. Помирить два семейства смогли председатель совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и заместитель муфтия Чечни Ансар Хетиев, передает "АиФ-Ставрополье".

Примечательно, что примирение произошло в священный для мусульман месяй Рамадан – его виновник вместе с родственниками приехал в Майртуп, где его приняли члены пострадавшей семьи.

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