В Чечне переименуют три города

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании трех городов. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск, город Наурская в Нерве, а город Шелковская в Терек. Уточняется, что названия городов не соответствуют правилам орфографии.
В законопроекте говорится, что три бывших населенных пункта республики были преобразованы в города после их слияния с другими поселениями.
В документе также сказано, что наименование "Серноводское" после преобразования села в город не сочетается с типом населенного пункта и не отражает географическую особенность.
Кроме того, по данному вопросу среди жителей города провели опрос, по результатам которого граждане единогласно поддержали предложение о переименовании.