В Чечне переименуют три города

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать в республике три города. По вопросу переименования города Серноводское был проведен опрос среди местных жителей.

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании трех городов. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск, город Наурская в Нерве, а город Шелковская в Терек. Уточняется, что названия городов не соответствуют правилам орфографии.

В законопроекте говорится, что три бывших населенных пункта республики были преобразованы в города после их слияния с другими поселениями.

В документе также сказано, что наименование "Серноводское" после преобразования села в город не сочетается с типом населенного пункта и не отражает географическую особенность.

Кроме того, по данному вопросу среди жителей города провели опрос, по результатам которого граждане единогласно поддержали предложение о переименовании.