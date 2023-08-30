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В Буденновске тлеет ил   

В Буденновске тлеет ил   
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сообщения о природных пожарах продолжают поступать из Ставропольского края, где установилась жаркая погода. Так, утром сообщалось о пожаре на горе Бештау, затем появилась информация о том, что в Буденновске тлеет ил.   

На запах гари жалуются не только жители Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии, но и Буденновска. Специалисты установили, что в случае со Ставропольем причина неприятного запаха – тлеющие иловые отложения Как проинформировали в региональном главке МЧС РФ, на местах ведутся работы по борьбе с возгоранием. Спасатели подчеркнули, что угрозы для распространения огня нет. 
Отметим, что на Ставрополье в настоящее время очень высок риск природных пожаров. Это связано с установившейся жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, жара не будет сдавать позиции и вначале осени – столбики термометров будут подниматься до +35 градусов.

Гора Бештау горела ночью 

Гора Бештау горела ночью 

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