Опубликовано: 14:48, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сообщения о природных пожарах продолжают поступать из Ставропольского края, где установилась жаркая погода. Так, утром сообщалось о пожаре на горе Бештау, затем появилась информация о том, что в Буденновске тлеет ил.

На запах гари жалуются не только жители Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии, но и Буденновска. Специалисты установили, что в случае со Ставропольем причина неприятного запаха – тлеющие иловые отложения Как проинформировали в региональном главке МЧС РФ, на местах ведутся работы по борьбе с возгоранием. Спасатели подчеркнули, что угрозы для распространения огня нет.

Отметим, что на Ставрополье в настоящее время очень высок риск природных пожаров. Это связано с установившейся жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, жара не будет сдавать позиции и вначале осени – столбики термометров будут подниматься до +35 градусов.