Вестник Кавказа

В Билясуваре началось строительство СЭС

В Билясуваре началось строительство СЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане начали реализацию проекта крупнейшей СЭС в республике.

В Билясуварском районе Азербайджана началось строительство солнечной электростанции, которая должна стать крупнейшей в стране. 

Площадь строительства составит более 1,4 тыс га. Мощность объекта энергетики составит около 445 МВт. 

В рамках реализации проекта рабочие начали готовить площадку для строительства. В работах принимают участие специалисты из Китая, Турции, Испании и других стран, но также планируется привлечь около 1,5 тыс человек из Билясуварского районе. 

Отметим, что крупнейшей солнечной электростанцией является Гарадагская СЭС, мощность которой составляет 230 МВт.

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