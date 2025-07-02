В Билясуваре началось строительство СЭС

В Азербайджане начали реализацию проекта крупнейшей СЭС в республике.
В Билясуварском районе Азербайджана началось строительство солнечной электростанции, которая должна стать крупнейшей в стране.
Площадь строительства составит более 1,4 тыс га. Мощность объекта энергетики составит около 445 МВт.
В рамках реализации проекта рабочие начали готовить площадку для строительства. В работах принимают участие специалисты из Китая, Турции, Испании и других стран, но также планируется привлечь около 1,5 тыс человек из Билясуварского районе.
Отметим, что крупнейшей солнечной электростанцией является Гарадагская СЭС, мощность которой составляет 230 МВт.