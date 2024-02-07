В Батайске пылает склад с картоном

Сегодня днем в ростовском Батайске вспыхнул склад с картоном, плжар пылает на 800 квадратных метрах, ему уже присвоен первый ранг сложности, огонь тушат 11 огнеборцев и шесть единиц техники.

Сегодня днем в Батайске (Ростовская область) загорелся склад с картоном – площадь пожара составляет 800 кв м, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

"В 11:24 поступило сообщение о загорании склада с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске"

- МЧС Ростовской области

На этот момент горит картон на площади около 800 кв м, пока взять огонь под контроль не удается, передает РИА Новости.

Как сообщил глава администрации Батайска Роман Волошин, пожару уже присвоен 1 ранг сложности, с огнем борются 11 пожарных и шесть единиц техники.

В районе пожара дежурят бригады скорой помощи, "Донэнерго", ПАО "Газпром газораспределение", написал он в своем Telegram-канале.

Сведений о жертвах и пострадавших не поступало, отметил градоначальник.