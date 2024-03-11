В Баку завершился XI Глобальный Бакинский форум

В азербайджанской столице завершился XI Глобальный Бакинский форум. В последний день форума молодые участники поделились своим видением глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Обсуждались вопросы от изменения климата и экологических кризисов до социального неравенств и кризиса лидерства.

На XI Глобальном Бакинском форуме, который только что завершился в столице Азербайджана, особенное внимание было уделено молодежи. В рамках заключительной панельной дискуссии под названием «Молодежь говорит, мы слушаем» были выслушаны и обсуждены важнейшие взгляды молодых людей на глобальные проблемы и возможные пути их решения.

Так, советник по управлению компании McKinsey & Company проинформировала присутствующих о проекте, который посвящен защите окружающей среды. И подчеркнула, что голос молодежи должен быть услышан.

Согласие с ней выразил член китайской делегации. По его словам, изменение климата угрожает жизням миллиарда детей, и об этом нельзя забывать.

«Глобальный Бакинский форум – это прекрасное мероприятие, где молодежь может сказать свое слово»

– Чэнгкай Си

Менеджер компании Capital Solutions сказал, что руководство Международного центра Низами Гянджеви поддерживает молодежь.

«На этом форуме, организованном Азербайджаном, мы должны подумать о практических шагах. Такие конференции должны быть ориентированы на решение проблем в кратчайшие сроки и реализацию амбициозных проектов. Должны быть определены сроки достижения целей»

– Мантан Шах

Далее он отметил, что молодежь играет ключевую роль в формировании будущего нашего общества. Ее энергия, идеи и инициативы являются двигателем прогресса и перемен. Важно, чтобы молодые люди чувствовали себя услышанными и понятыми, ведь именно они будут строить мир завтрашнего дня.

Следующий спикер – посол по вопросам интеграции МИД Австрии отметила, что в вопросах энергоперехода крайне важно учитывать опыт многих стран, так как подобные новации могут негативно отразиться на странах Африки и Азии.

Проблемы управления человеческим капиталом и природными процессами поднял представитель Италии.

«Необходимо проводить реформы в связи с изменением климата, которое является глобальной проблемой, а также в сфере управления водных ресурсов, нехватка которых оказывает наибольшее воздействие»

– Митя Хусу

Кроме того, молодежь представила целый ряд инициатив, направленных на решение актуальных проблем от создания образовательных программ и стартапов до организации благотворительных мероприятий и акций.

XI Глобальный Бакинский форум подтвердил важность привлечения молодежи к обсуждению и решению глобальных проблем. Их голос – это ключевой фактор в создании устойчивого и гармоничного мира.