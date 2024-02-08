В Баку стартовали чемпионат и первенство по прыжкам на батуте

В Баку взяли старт сразу два спортивных мероприятия – соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытое первенство Баку по прыжкам на батуте. Старты продлятся до 16 февраля.

В четверг в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. В соревнованиях будут участвовать 110 спортсменов, представляющие как иностранные, так азербайджанские спортивные школы.

Спортсмены будут выступать в следующих категориях – «малыши» (2017 года рождения), «дети» (2014-2016 годов рождения), «пре-юниоры» (2012-2013 годов рождения), «юниоры» (2008-2011 годов рождения) и «взрослые» (2007 года рождения и старше).

Также гимнастам предстоит соревноваться в индивидуальной программе и в синхронных прыжках на батуте. Спортивные мероприятия пройдут 15 и 16 февраля.