В Баку стартовал международный турнир по боксу

Сегодня в Центре бокса в Баку был дан старт международному турниру по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024", сообщили в Федерации бокса Азербайджана (ФБА).
Стартовал турнир с парада команд-участниц, которые представляли Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан и Киргизию. В официальной церемонии открытия выступили член правления ФБА Ровшан Гусейнов, посол спорта Ильгар Гурбанов, представитель Минмолодежи и спорта Азербайджана Алинияз Мирзоев и другие официальные лица, которые по традиции пожелали успехов участникам соревнований, передает АЗЕРТАДЖ.
Соревнования открылись исполнением гимна Азербайджана: они будут проходить ежедневно с 14:00 по времени Баку (13:00 мск), своими силами на турнире померяются 116 спортсменов в 13 весовых категориях.
Подведут итоги международного турнира в субботу, 18 мая.