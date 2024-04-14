Вестник Кавказа

В Баку стартовал международный турнир по боксу

В Баку стартовал международный турнир по боксу
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня в столице Азербайджана прошла церемония открытия международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2024" – на соревнованиях, которые продлятся до 18 мая, в 13 весовых категориях выступят 116 спортсменов-юниоров из пяти стран.

Сегодня в Центре бокса в Баку был дан старт международному турниру по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024", сообщили в Федерации бокса Азербайджана (ФБА).

Стартовал турнир с парада команд-участниц, которые представляли Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан и Киргизию. В официальной церемонии открытия выступили член правления ФБА Ровшан Гусейнов, посол спорта Ильгар Гурбанов, представитель Минмолодежи и спорта Азербайджана Алинияз Мирзоев и другие официальные лица, которые по традиции пожелали успехов участникам соревнований, передает АЗЕРТАДЖ.

Соревнования открылись исполнением гимна Азербайджана: они будут проходить ежедневно с 14:00 по времени Баку (13:00 мск), своими силами на турнире померяются 116 спортсменов в 13 весовых категориях.

Подведут итоги международного турнира в субботу, 18 мая.

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