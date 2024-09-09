В Баку стартовал финальный день «Формулы-1»

Сегодня в 14:00 мск начнется основная гонка Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в Баку. С первого места будет стартовать болид Шарля Леклера из команды «Ferrari».

Наступил финальный день Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который проходит на городской трассе в Баку.

Накануне прошел квалификационный этап Гран-при. Среди первой тройки оказались оба пилота команды «Ferrari»: Шарль Леклер занял поул-позицию, а его напарник Карлос Сайнс будет стартовать третьим. Со второго места гонку начнет пилот «Maclaren» Оскар Пиастри.

Пятерку лидеров замыкает Серхио Перес из «Red Bull» и Джордж Рассел из «Mercedes».

Шестое, седьмое и восьмое место разделят пилоты «Red Bull», «Mercedes» и «Aston Martin» Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.

В первую десятку также попали гонщики из «Williams»: Франко Колапинто, для которого гонка в Баку пройдет впервые в качестве пилота болида «Формулы-1», и Александр Албон.

Ландо Норрис из «Maclaren», один из главных соперников нынешнего лидера и действующего чемпиона Макса Ферстаппена, будет стартовать с 17 позиции.

Гран-при Азербайджана начнется в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Трасса в Баку

Городская трасса азербайджанской столицы считается одной из самой сложной во всем чемпионате «Формулы-1». Она состоит из 51 круга и 20 поворотов. Ее протяженность – 6 км. Самая широкая часть трассы составляет 13 метров, самая узкая часть — 7,6 метра.

Она находится в живописной части города. По ходу движения можно увидеть архитектурные памятники Баку и прибрежную часть Каспийского моря.