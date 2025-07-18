В Баку русскому человеку очень комфортно – ведущий телеканала "Царьград"

Ведущий телеканала "Царьград" Юрий Пронько поделился своими впечатлениями от посещения Баку: по его словам, в столице Азербайджана все говорят по-русски, и русскому человеку там очень комфортно.

Баку – очень комфортный город с точки зрения русского человека, заявил в прямом эфире ведущий телеканала "Царьград" Юрий Пронько.

По его словам, он неоднократно бывал в столице Азербайджана и любит этот город.

"С точки зрения русского человека там очень комфортно, там действительно все говорят по-русски. А те, кто не говорит, пытаются найти тех, кто говорит", – поделился он.

Ведущий обратил внимание на то, на каких языках показывают фильмы в кино в Баку. "Когда ты приходишь в кинотеатр в Баку, то в расписании ты видишь языки, на которых идут фильмы. Это азербайджанского язык, турецкий язык, английский язык и русский язык. Так вот абсолютное большинство фильмов в Баку – это я своими глазами видел и публиковал у себя в телеграм-канале – идут на русском языке", – рассказал Юрий Пронько.

Он также поведал, что в его домашней библиотеке есть трехтомник, посвященный отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева, Гейдару Алиеву.

"И вы знаете, мне представляется, что эта семья очень сильно вросла в это единое пространство. Ведь когда Гейдара Алиева перевели сюда, в Политбюро, он занимался очень многими вопросами. И вот эта связь, мне кажется, сохранялась все последние годы, десятилетия", – отметил журналист.