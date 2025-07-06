Кризис в отношениях России и Азербайджана, начавшийся после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, стал благодатной почвой для разного рода домыслов и инсинуаций, мешающих разрешению конфликта. Расскажем, что стало реальной причиной обострения отношений и есть ли выход из кризиса.

В чем причина обострения?

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией возникла 7 месяцев назад - после жесткой посадки в казахстанском Актау летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL, в результате которой погибло 39 человек.

То, что сейчас официально называют "внешним физическим и техническим воздействием" на авиалайнер, произошло в воздушном пространстве России. В Баку признают, что это была трагическая случайность, а не злой умысел, однако ждут, что Россия как соседняя страна и государство-партнер возьмет на себя ответственность за произошедшее и обеспечит справедливое решение вопроса. Все. Больше ничего. В этом вся суть. Главный вопрос, возникший между двумя странами, поддерживающими отношения стратегического партнерства, - трагедия с самолетом.

Что происходит в медийном поле?

Нерешенность этой проблемы дает почву для абсурдных измышлений, вбрасывающихся в медийное пространство теми, кто не заинтересован в развитии российско-азербайджанских отношений как внутри обеих стран, так и за рубежом. Причем среди авторов вбросов есть как откровенные противники сотрудничества, так и те, кто пытается "погреть руки", используя складывающуюся ситуацию.

Один из их тезисов звучит так: "Проблема, возможно, и будет решена, но прежних отношений между Москвой и Баку уже никогда не будет". Действительно, в одну реку нельзя войти дважды, но в силах Москвы и Баку сделать так, чтобы отношения перешли на более прагматичную основу, и уровень взаимодействия только повышался. Ведь недаром Россия и Азербайджан развивают и поддерживают экономические связи, и никто не заинтересован их разрывать. По крайней мере, так утверждает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

В чем сейчас проблема?

К сожалению, нерешенность проблемы с самолетом создает негативный медийный фон, и действия блюстителей порядка в отношении тех или иных представителей Азербайджана в России или России в Азербайджане воспринимаются крайне чувствительно. Правоохранительные органы во все времена, действуя согласно духу и букве закона, искали и задерживали правонарушителей, однако никому и в голову не приходило давать подобным действиям этнополитические оценки. В нынешнем же медийном поле ни одно из таких событий не остается без внимания. Это по сути и есть грубое вмешательство в межгосударственные отношения двух стран.

Прецедент

Предположение, что не трагедия с самолетом, а что-то другое (в частности, усилия третьих государств) стало причиной охлаждения между Москвой и Баку, не имеет под собой никаких оснований. Более того - оно звучит унизительно для Азербайджана по двум причинам:

Азербайджан все годы своего суверенного существования вел независимую политику исключительно в соответствии с национальными интересами; Для Азербайджана крайне важно исполнить перед Россией все свои обязательства, зафиксированные в двухсторонних документах, а также соблюдать свои права. Это касается контактов не только с Москвой, но и с другими партнерами – со странами ЕС, США, Турцией, Израилем… Причем речь идет как о политическом взаимодействии, так и об экономическом, в частности о соблюдении перед союзниками обязательств по нефтяным и газовым контрактам. Исполняя свои обязанности, в Баку внимательно следят, чтобы не нарушались и права Азербайджана.

Подобный паритет соблюдается со всеми странами-партнерами. В качестве примера можно привести историю полуторагодичной давности, когда в Тегеране при нападении террориста был убит начальник службы безопасности посольства Азербайджана и еще два охранника были ранены. В Баку это происшествие квалифицировали как теракт, после чего эвакуировали всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Отношения между Азербайджаном и Ираном были восстановлены после казни террориста: посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу и посол вместе с персоналом вернулся в Тегеран.

Где выход?

Выход есть и из российско-азербайджанского кризиса. И он подобен базовой стратегии выхода из лабиринта, для поиска которого нужно вернуться тем же путем, которым вы в него вошли. Здесь точно также - каждый поворот может привести или в тупик, или к следующему участку пути. А вход в запутанный лабиринт взаимного недоверия, как мы помним, находится в точке трагедии, произошедшей "в момент активности беспилотников" в небе над Грозным.

© Фото: Сайт президента России

Кто выведет страны из кризиса?

Руководство обеих стран заинтересовано в сохранении взаимовыгодных отношений и готово продолжать сотрудничество в этом направлении на основе прагматичных подходов. Но, похоже, с учетом негативного фона, сформировавшегося вокруг событий, произошедших с течение 2025 года, решение проблемы под силу только первым лицам государств, которые в последние десятилетия всегда слышали и понимали друг друга.

Вспомним, что в свое время Владимиру Путину досталось непростое наследство не только в отношениях с Азербайджаном, но и с Турцией и Израилем, к которым в начале нулевых было настороженное отношение не только в российском руководстве, но и в экспертном сообществе. Решения же путинского руководства в тот период были взвешенными и шли на пользу России, хотя иной раз радикально отличались от того, что транслировалось посредством телешоу, интернет-каналов, а также озвучивалось некоторыми депутатами, журналистами и политологами.

И сегодня высказывания некоторых медийных лиц, делающих заявления от лица всего российского народа, ошеломляют. Очевидно, что домыслы о том, что реальное решение проблем может быть направлено против авторитета руководства той или иной страны, ошибочны и вредны. Тот, кто работает на благо своих стран, вряд ли станет мешать решению наболевших проблем между союзниками.