В Баку рассказали об итогах третьей встречи с армянами Ханкенди

Опубликовано: 18:56, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Администрация президента Азербайджана распространила сообщение о результатах, достигнутых на третьей встрече Рамина Мамедова с армянами Ханкенди. Она состоялась сегодня в Евлахе.

На очередной встрече с армянами Ханкенди, которую провел сегодня в Евлахе ответственный за контакты с ними Рамин Мамедов, рассматривались гуманитарные вопросы, вопросы реинтеграции армянского населения Ханкенди, которая будет реализоваться в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана, в том числе план реинтеграции, ранее представленный Баку. Об этом сообщили в администрации президента АР.

В ходе мероприятия получили высокую оценку обеспечение свободного передвижения гражданского населения. Были высоко оценены направление гумпомощи, а также удовлетворение нужд в топливе и продуктах.

Пожар на заправке под Ханкенди

Представители армян Ханкенди выразили особую благодарность за действия центральных властей Азербайджана во время и после пожара на АЗС под Ханкенди. Они поблагодарили, в частности, за отправку лекарств и машин "скорой", необходимых для оказания первой помощи.

Обеспечение мобильной связи в Карабахе

Кроме того, на встрече соответствующие азербайджанские госструктуры получили предложение наладить в Карабахском экономическом районе мобильную связь. Они займутся также запуском телевидения, планируется обеспечить и радиовещание.

Рамин Мамедов рассказал о различных процедурах и соцуслугах в рамках реинтеграции.

По его словам, для решения хозяйственных, коммунальных и прочих вопросов члены соответствующей рабочей группы совершат визит в Ханкенди. Поездка назначена на 2 октября.