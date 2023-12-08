В Баку рассказали о возвращении азербайджанских беженцев в Армению

Азербайджанцам, покинувшим Армению из-за вооруженного конфликта, предоставят возможность вернуться на их исконные земли – этому была посвящена презентация доклада Центра анализа международных отношений.

Центр анализа международных отношений совместно с Общиной Западного Азербайджана презентовал широкой общественности доклад "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению".

Как отметил на презентации председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, возвращение азербайджанцев на родину предков абсолютно необходимо в соответствии с нормами и принципами международного права, и проходить этот процесс должен мирно, безопасно и достойно, передает Trend.

Необходимость в таком документе, изданном на английском языке, вызвана важностью информирования международной общественности об азербайджанских беженцах и предотвращение односторонних подходов к решению этого вопроса, заявил на презентации председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. В свою очередь заведующий отделом Центра Джавид Велиев заявил, что армянские националисты вели планомерную работу по изгнанию азербайджанцев с их исторических земель.

Доклад "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению" состоит из 5 разделов: в первом рассматривается история процесса депортации азербайджанцев из Армении, и подробно рассказывается об этапах это депортации, во втором анализируются результаты опросов и интервью потерпевших и свидетелей, в третьем предлагаются возможные направления политического разрешения ситуации - социальные программы, а также принятие правительством Армении соответствующих правовых и административных мер и содействие межобщинному диалогу.

Четвертый раздел посвящен проблемам, которые могут возникнуть в процессе реализации этих предложений, а заключительный раздел содержит рекомендации по итогам всестороннего анализа ситуации.