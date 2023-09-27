В Баку рассказали о разговоре Лаврова и Байрамова

Опубликовано: 21:57, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство поведало о деталях разговора, который вечером провели по телефону главы МИД России и Азербайджана.

МИД Азербайджана распространил сообщение о телефонной беседе, которая состоялась сегодня между Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

В министерстве уточнили, что дипломаты поговорили о текущей повестке российско-азербайджанского сотрудничества, нормализации армяно-азербайджанских отношений и нынешней ситуации в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

"Министр Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе"

– МИД Азербайджана

Глава МИД АР подчеркнул, что в данный момент ведется ликвидация незаконного режима на азербайджанских землях, реализуется разоружение ВС РА и выведение их с азербайджанских территорий.