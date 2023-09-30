В Баку простились с героем Риядом Ахмедовым

Опубликовано: 13:23, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский герой Рияд Ахмедов похоронен на второй Аллее почетного захоронения в Баку. Останки героя были найдены на освобожденных от оккупации территориях и недавно идентифицированы.

Сегодня в Баку состоялась церемония прощания с Национальным героем Азербайджана Риядом Ахмедовым.

Останки героя были обнаружены на освобожденных территориях Азербайджана, их удалось идентифицировать сотрудникам Генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Церемония прощания с героем Азербайджана прошла в Баку 30 сентября, участие в ней приняли родные и близкие шехида, его старые боевые товарищи, государственные деятели, представители общественности. Останки Рияда Ахмедова были похоронены на второй Аллее почетного захоронения. Похороны Национального героя Азербайджана провели под залпы почетного караула. Военный оркестр исполнил гимн Азербайджана.

Рияд Ахмедов - герой, сотрудник СГБ, в годы Первой Карабахской войны был заместителем начальника Разведывательного Управления Минобороны Азербайджана. Офицер пропал без вести с разведгруппой 26 января 1992 года.