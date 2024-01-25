В Баку почтили память жертв Холокоста

Члены еврейской общины Баку почтили память жертв Холокоста. Мероприятие прошло в синагоге европейских евреев в Баку.
В синагоге европейских евреев состоялось мероприятие, проведенное еврейской общиной Баку. Мероприятие было посвящено Дню Памяти Жертв Холокоста.
На открытии выступил главный раввин общины Европейских Евреев Баку рав Шнеор Сегал.
Также выступал чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Азербайджане Джорж Дик, председатель общины европейских евреев Александр Шаровский.
В честь Дня памяти были зажжены Свечи Памяти. Затем участники собрания прочли поминальную молитву.