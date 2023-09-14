В Баку назвали заявления МИД Армении "политической авантюрой"

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление МИД Армении.
Он заявил, что представление действий Азербайджана в ответ на провокации Еревана против суверенитета страны в сентябре 2022 года и ранее армянских территорий, является составной частью политической авантюры Еревана.
Далее он отметил, что источником серьезной угрозы являются попытки Армении, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский экономический район, скрыть сосредоточение сил и отвлечь внимание от провокаций, которые Ереван может предпринять в любой момент.
"Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий"
- Айхан Гаджизаде