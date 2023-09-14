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В Баку назвали заявления МИД Армении "политической авантюрой"

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Азербайджана ответили на заявление армянского внешнеполитического ведомства. Там заявили, что слова Еревана об "оккупации" Азербайджаном армянских территорий является частью политической авантюры Армении.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление МИД Армении.

Он заявил, что представление действий Азербайджана в ответ на провокации Еревана против суверенитета страны в сентябре 2022 года и ранее армянских территорий, является составной частью политической авантюры Еревана.

Далее он отметил, что источником серьезной угрозы являются попытки Армении, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский экономический район, скрыть сосредоточение сил и отвлечь внимание от провокаций, которые Ереван может предпринять в любой момент.

"Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий"

- Айхан Гаджизаде

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