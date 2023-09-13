Баку в ООН: в Армению должны вернуться азербайджанские беженцы

© Фото: Динара Хаирова

Министр иностранных дел Азербайджана напомнил о преступлениях Армении в области прав человека. И призвал привлечь виновных к ответственности

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 5-м заседании 54-й сессии Совета ООН сообщил о том, что все азербайджанские населенные пункты и топонимы в Армении были переименованы. Также он напомнил о том, что историко-культурное наследие Азербайджана намеренно подвергнуто вандализму или уничтожено.

«С 1987 по 1991 годы сотни тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из родных мест в Армении. Это грубое нарушение международного права. Мы ожидаем от Верховного комиссара и других специализированных структур ООН, что они поднимут вопрос прав азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении»

– Джейхун Байрамов

Далее глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за совершенные преступления Армения должна быть привлечена к ответственности на международной арене. По его словам, это крайне важный шаг на пути к достижению справедливости.

Что может сделать ООН для азербайджанских беженцев?

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о возможностях ООН по содействию возвращению азербайджанских беженцев в Армению. "В ООН есть специализированная структура, Высокий комиссариат по делам беженцев, и именно она могла бы быть задействована с этой целью. Если мы говорим в контексте защиты прав этнических меньшинств в Азербайджане и Армении, то здесь эта тема наиболее актуальна", - прежде всего сказал он.

"Важно отметить одно различие. Армяне, проживающие в Ханкенди, в особенности военная диктатура над ними, говорят, что не желают становиться гражданами Азербайджана. В отличие от них, представители общины Западного Азербайджана готовы стать армянскими гражданами и вернуться в свои родные дома на территорию Армении. В этом отношении азербайджанская сторона планомерно развивает инициативы о возвращении беженцев из Армении, проживающих в Азербайджане, на родину. Эти люди готовы вернуться на родину", - подчеркнул Фархад Мамедов.

"Возвращение азербайджанских беженцев в Армению – одна из наших целей на будущее. Азербайджанцы должны вернуться туда, откуда были изгнаны. Речь идет не о тысяче, и не о десятке тысяч человек, а о сотнях тысяч депортированных, причем не только в 80-х годах, но и в 40-х годах, и в начале ХХ века. Их память в этом отношении очень глубокая. Прогресс в этом вопросе будет зависеть от того, как глубоко удастся продвинуться в мирной повестке с Арменией. При мирном договоре с обязательством не применять силу и открытием коммуникаций возвращение беженцев станет решаемой задачей", - добавил эксперт "Валдая".