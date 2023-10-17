В Баку началось новое заседание по преступлениям Вагифа Хачатряна

В азербайджанской столице продолжается суд над Вагифом Хачатряном, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района АР.
Сегодня проходит заседание суда, на котором представители судебной власти объявят дело открытым и вынесут обвинение. Председателем выступит судья Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
Вагиф Хачатрян вместе с незаконной армянской военной группировкой причастен к убийству и изгнанию нескольких сотен азербайджанцев в 1991 году в Ходжалинском районе. С 2013 года он был объявлен в международный розыск за совершенные преступления.
В июне 2023 года Хачатрян был взят под стражу при попытке пересечь границу на погранно-пропускном пункте "Лачин". Сразу же после задержания обвиняемый был заключен под арест на три месяца. В это же время ему были выдвинуты обвинения по двум уголовным статьям о геноциде и незаконном выселение граждан Азербайджана.
В сентябре 2023 года суд объявил о том, что расследование по делу предварительно завершено. В начале октября состоялась подготовка к судебному заседанию.